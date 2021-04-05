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СМИ: ребенок пострадал при взрыве в Московском государственном хореографическом училище имени Лавровского

Ян Брацкий
17:49 05.04.2021
По предварительным данным, инцидент произошел в раздевалке хореографического училища.
СМИ: ребенок пострадал при взрыве в Московском государственном хореографическом училище имени Лавровского
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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В результате детонации взрыв-пакета в раздевалке Московского хореографического училища имени Лавровского пострадал 11-летний мальчик. Об этом сообщает паблик «112».

На место инцидента прибыли медики, которые осмотрели ребенка. О его состоянии не сообщается, как и других подробностей происшествия.

В столичном главке МЧС «Звезде» сообщили, что информации о ЧП в хореографическом училище не поступало. 

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