СМИ: ребенок пострадал при взрыве в Московском государственном хореографическом училище имени Лавровского

В результате детонации взрыв-пакета в раздевалке Московского хореографического училища имени Лавровского пострадал 11-летний мальчик. Об этом сообщает паблик «112».

На место инцидента прибыли медики, которые осмотрели ребенка. О его состоянии не сообщается, как и других подробностей происшествия.

В столичном главке МЧС «Звезде» сообщили, что информации о ЧП в хореографическом училище не поступало.