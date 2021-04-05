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Война за умы: проамериканские информагенства запугивают сирийцев, которые хотят вернуться домой

Иван Петров
17:18 05.04.2021
При попустительстве американцев боевиками организован канал контрабанды оружия. Участились убийства жителей лагеря, не поддерживающих радикальный экстремизм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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США проводят целую пропагандистскую кампанию, чтобы помешать возвращению сирийских беженцев на родину. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных штабов России и Сирии. 

Особенно подчеркивается, что подконтрольные Вашингтону информагентства размещают фэйковые публикации, запугивая сирийцев, которые хотят вернуться домой - а таковых, по статистике, 70%.

При этом именно на подконтрольной США территории - в частности - в лагере беженцев Эль-Холь ситуация стремительно ухудшается. При попустительстве американцев боевиками организован канал контрабанды оружия. Участились убийства жителей лагеря, не поддерживающих радикальный экстремизм.

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