Война за умы: проамериканские информагенства запугивают сирийцев, которые хотят вернуться домой

США проводят целую пропагандистскую кампанию, чтобы помешать возвращению сирийских беженцев на родину. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных штабов России и Сирии.

Особенно подчеркивается, что подконтрольные Вашингтону информагентства размещают фэйковые публикации, запугивая сирийцев, которые хотят вернуться домой - а таковых, по статистике, 70%.

При этом именно на подконтрольной США территории - в частности - в лагере беженцев Эль-Холь ситуация стремительно ухудшается. При попустительстве американцев боевиками организован канал контрабанды оружия. Участились убийства жителей лагеря, не поддерживающих радикальный экстремизм.