В Москве с 5 апреля подорожают платные парковки

С понедельника повысятся цены на платные парковки в Москве. В департаменте транспорта уточнили, что тарифы изменятся на 193 участках столичных улиц.

«Тарифы изменятся всего на 10% платных мест с загрузкой 96 и более процентов, но эффект ощутит весь город», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Стоимость парковочного места на самых загруженных участках составит 380 рублей в час. Для местных жителей парковка останется бесплатной при наличии резидентного разрешения.

В департаменте напомнили, что цена парковки - это регулятор того, есть ли на ней свободные места. Если парковка занята все время, то стоимость можно увеличить, если она свободна - снизить.

Например, с 5 апреля тарифы снижаются на Втором и Четвертом Самотечных переулках, Средней Переяславской улице и Дербеневской набережная.