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Врач оценил опасность приложений «для сна» и медитаций

Олеся Степакова
16:35 05.04.2021
По словам специалиста, подобные приложения не являются опасными для здоровья и заставляют задуматься о качестве сна.
Врач оценил опасность приложений «для сна» и медитаций
© Фото: Ketut Subiyanto, Pexels.com
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Эффективность приложений «для сна» не доказана. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

«Сам факт того, что человек устанавливает такое приложение и начинает им пользоваться, заставляет его обратить внимание на свой сон, на правила здорового сна. Этот факт положительно влияет на его сон, в любом случае», – отметил специалист.

По словам Полуэктова, синий экран гаджетов подавляет выработку мелатонина («гормон сна» – прим.ред.) – это доказанный факт. В тоже время, приложения для сна не являются опасными.

«Я уверен, что они не эффективны, но также тот факт, что человек начинает заниматься улучшением своего сна – вот это как раз работает», – подчеркнул врач-сомнолог.

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