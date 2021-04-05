В стране и мире Врач оценил опасность приложений «для сна» и медитаций Олеся Степакова По словам специалиста, подобные приложения не являются опасными для здоровья и заставляют задуматься о качестве сна. © Фото: Ketut Subiyanto, Pexels.com Читайте нас на: Эффективность приложений «для сна» не доказана. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов. «Сам факт того, что человек устанавливает такое приложение и начинает им пользоваться, заставляет его обратить внимание на свой сон, на правила здорового сна. Этот факт положительно влияет на его сон, в любом случае», – отметил специалист. По словам Полуэктова, синий экран гаджетов подавляет выработку мелатонина («гормон сна» – прим.ред.) – это доказанный факт. В тоже время, приложения для сна не являются опасными. «Я уверен, что они не эффективны, но также тот факт, что человек начинает заниматься улучшением своего сна – вот это как раз работает», – подчеркнул врач-сомнолог. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика