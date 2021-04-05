Армия Военные спасатели ЦВО прибыли в Казахстан, чтобы страховать запуск ракеты «Союз» Тимур Шерзад Вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12 доставили личный состав, оборудование и более 20 спец автомобилей, в том числе 4 поисково-спасательные машины «Синяя птица». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военные спасатели Центрального округа прибыли в Казахстан для обеспечения безопасного запуска ракеты-носителя «Союз» с пилотируемым кораблем. Вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12 доставили личный состав, оборудование и более 20 спец автомобилей, в том числе 4 поисково-спасательные машины «Синяя птица». Запуск ракеты носителя с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. В этот день военные спасатели будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика