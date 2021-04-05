Военные спасатели ЦВО прибыли в Казахстан, чтобы страховать запуск ракеты «Союз»
Вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12 доставили личный состав, оборудование и более 20 спец автомобилей, в том числе 4 поисково-спасательные машины «Синяя птица».
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Военные спасатели Центрального округа прибыли в Казахстан для обеспечения безопасного запуска ракеты-носителя «Союз» с пилотируемым кораблем.
Вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12 доставили личный состав, оборудование и более 20 спец автомобилей, в том числе 4 поисково-спасательные машины «Синяя птица».
Запуск ракеты носителя с космодрома Байконур запланирован на 9 апреля. В этот день военные спасатели будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах.