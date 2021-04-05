С-400 против МиГ-31БМ: учения ПВО с боевыми пусками прошли в астраханских степях

Полигон Ашулук стал местом проведения тактических учений. В деле участвовали проделавшие далекий путь подразделения дивизии ПВО Ленинградской армии ВВС и противовоздушной обороны ЗВО. Военнослужащие этих частей вернутся на места постоянной дислокации в середине апреля.

А пока что они выполнили боевые пуски ракетами комплексов С-300 ПМ2 «Фаворит» и С-400 «Триумф». Их поддержали боевые машины «Панцирь-С». Помимо этого, они при помощи электронных пусков отработали отражение массированного ракетно-авиационного удара, который имитировали истребители-перехватчики МиГ-31Б.

Помимо этого, расчеты наземных средств ПВО успели совершить марш, преодолеть участки условно зараженной местности, провести дегазацию и маскировку.

Помимо истребителей, противниками зенитных ракетных систем и комплексов стало 10 ракето-мишеней: высотные мишени «Кабан», гиперзвуковые «Фаворит», а также аэродинамические маловысотные ракето-мишени «Армавир-МВУ».