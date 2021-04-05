В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде

Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении максимального наказания за повторное вождение в нетрезвом виде до трех лет заключения, а также запрет заниматься в течение шести лет определенной деятельностью. Соответствующий документ опубликован в базе данных правительства.

Наказание в виде обязательных работ за это преступление могут исключить.

Разработчики предлагают увеличить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, вместо 200-300 тысяч, которые установлены сегодня.