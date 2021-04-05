Путин подписал закон о госзащите борцов с терроризмом, госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Путин подписал закон о госзащите борцов с терроризмом, госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций
© Фото: пресс-служба президента РФ
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