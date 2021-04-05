Скорость и точность: минометчики обнаружили и уничтожили «противника» с помощью беспилотников
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.
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На полигоне под Екатеринбургом минометчики Центрального военного округа поразили цели во взаимодействии с беспилотной авиацией.
Стрельба велась из 120-мм и 82-мм минометов. Доразведку целей и корректировку огня в реальном времени выполняли расчеты беспилотников, что позволяло существенно сократить время и повысить точность.
Ранее в Оренбургской мотострелковая бригада Центрального военного округа приступила к масштабным учениям с привлечением артиллерии, танков и авиации. Тренировки прошли на Тоцком полигоне.