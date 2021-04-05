В стране и мире Путин поручил проанализировать ситуацию с доступностью авиапервозок с Дальнего Востока Олеся Степакова Кроме того, президент поручил кабмину определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил правительству определить дополнительные меры господдержки дальневосточной авиакомпании, а также проанализировать доступность авиаперевозок с Дальнего Востока и обратно, говорится в перечне поручений. «Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки и при необходимости представить предложения по дополнительным мерам повышения такой доступности для населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», – следует из перечня поручений президента, опубликованных на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 15 декабря 2021 года. Промежуточный доклад необходимо представить до 15 мая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика