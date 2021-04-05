Житель Кемерова взял в заложницы бывшую девушку: кадры с места

Мужчина сегодня взял в заложницы свою бывшую девушку в одном из торговых центров столицы Кузбасса. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Молодой человек пришел в ТЦ, где работала его бывшая девушка. По предварительным данным, между молодыми людьми произошел конфликт, после чего мужчина стал угрожать девушке осколком бутылки, заставляя выйти ее на улицу.

Сотрудники одного из магазинов нажали «тревожную кнопку». На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Мужчину обезвредили и задержали.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, девушка не пострадала, ее жизни ничто не угрожает.