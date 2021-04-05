Летевший из Казани в Стамбул самолет благополучно совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет, летевший в Турцию из Казани, благополучно совершил экстренную посадку в Шереметьево. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что летевший в Стамбул лайнер резко изменил направление после вылета.

После вылета из Казани самолет сделал несколько кругов в районе аэропорта. После этого судно направилось в сторону Москвы, передает ТАСС.

«Борт вылетел в 11:10, после чего командир рейса принял решение зайти на посадку в Шереметьево», - сообщили в экстренных службах.

Причины ухода самолета на посадку в Шереметьево в аэропорту не раскрыли. Уточняется, что лайнер принадлежит NordWind.