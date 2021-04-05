«У нас не уходят - у нас уносят»: Винокур высказался о возможном увеличении пенсионного возраста для артистов

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что не собирается на пенсию и что он продолжит трудиться. Ранее в СМИ появилась информация, что российским артистам могут увеличить пенсионный возраст, причем сразу на пять лет.

«Я не собирался на пенсию и не ушел, я работаю. Это все условно. Это они решили, а главное - принять решение внутреннее. У нас не уходят - у нас уносят», - заявил он.

Сегодня появились сообщения, что Комитет Госдумы по культуре предложил пересмотреть и даже сократить список творческих профессий с правом на досрочную пенсию при стаже от 15 до 20.