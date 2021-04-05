Политолог назвал заявление об «украинском» русском языке «костылем» Киева

В последнее время украинские власти ввели ряд законов, которые усложняют деятельность русского языка на Украине. Постепенно русский язык «выдавливался», что является движением, которое президент Владимир Зеленский инициировал в ответ на давление со стороны радикалов. Это является попыткой перехватить повестку. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.

Он подчеркнул, что большинство населения этой страны не разговаривает на украинском. Более того, значительная часть депутатов на украинском нормально не разговаривают.

«Начали появляться такие различные “костыли”. Сначала степной язык, южно-украинский язык и целый ряд других моментов, в которых в принципе описывают русский язык. Я напоминаю, что у нас вообще- то есть языковые семьи. Они сформированы в научном сообществе. Не в украинском, а в мировом. И там понятно, какой язык где находится и где он распространен. Соответственно, ограничения, которые вводились, это ограничения, которые усложняют жизнь гражданам Украины», - считает Абзалов.

Эксперт также заявил, что ограничение какого-либо языка является невозможным, так как это запрещается конвенциями, которые подписывала Украина.

«Сейчас Зеленский пытается максимально сконцентрировать повестку на антироссийских акциях с целью дождаться вакцинации. Хотя бы несколько месяцев, чтобы протерпеть в ожидании вакцины на антироссийской риторике», - сказал политолог.

Напомним, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Россия не имеет «монополии» на русский язык, поэтому Украине нужно заявить о том, что есть «украинский русский».Как заявила пресс-секретарь, политики на Украине часто спекулируют на теме языка, а некоторые граждане страны в своей борьбе за язык порождают в обществе «дух ненависти».

Также ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил за свободное развитие русского языка в стране, так как он является языком общения и культуры, и на нем создавали свои произведения сотни украинских писателей. Он также предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру.