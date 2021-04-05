Тысячи военнослужащих, бронетехника и авиация: как прошла первая сводная репетиция Парада Победы

В Подмосковье прошла первая сводная репетиция Парада Победы. Парадные расчеты промаршировали на площадке, размеры которой повторяют Красную площадь. Численность пешей колонны составит более 12 тысяч военнослужащих.

В составе механизированной колонны проехали 190 боевых машин. Пять типов танков принимают участие в тренировках: исторические, современные и перспективные образцы.

Расчеты легендарных танков Т-34 традиционно возглавят механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами: Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», перспективная – танком Т-14.

В составе мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади пройдет впервые.

В воздушной части тренировки задействовали армейскую авиацию, авиагруппы «Стрижи», и «Русские Витязи».

Завершали авиационную часть экипажи МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского триколора.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было более 1 300 танков Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

Т-14 - первый в мире танк, реализующий в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где он используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике был представлен на Параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». В том же году изготовлена предсерийная партия из 20 танков.

Т-90М «Прорыв-3» - новейшая модификация основного боевого танка Т-90. Танк получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты.

Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена. «Прорыв» имеет 125-миллиметровую пушку 2А82-1М.