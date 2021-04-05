Эксперт оценила риск возникновения депрессии из-за ношения синтетики

Синтетические ткани, в частности нейлон и полиэстер, появились на рынке в середине прошлого столетия. С тех пор производители научились создавать по-настоящему качественные синтетические волокна и смешивать их с натуральными тканями, однако до сих пор существует мнение, что вещи из полиэстера могут вызывать аллергию, бессонницу, депрессию, ослабление иммунитета. Об этом рассказала «Звезде» директор научно- исследовательского института текстильных композиционных материалов РГУ им. Косыгина Екатерина Лаврентьева.

«Я не думаю, что здесь что-то может вызвать. Бывает аллергия, как у любого человека. Но, если говорить о массовом ассортименте, то никаких проблем не вижу», - сказала специалист.

Кроме того, Лаврентьева отметила, что во многие изделия, включая школьную форму, могут добавлять до 48% полиэфирных материалов. Такое содержание допускается по ГОСТу. По ее словам, современным видам волокон можно предавать любые свойства.

Однако постельное белье, так же как и нижнее, должно быть изготовлено из натуральных материалов: изделия, имеющие такой плотный контакт с телом, должны позволять коже дышать и быть комфортными.