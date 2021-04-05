Замминистра обороны РФ Криворучко ознакомился с новым боевым модулем БТР-БМ

Замглавы российского военного ведомства Алексею Криворучко показали в действии дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) БТР-БМ. Разработку представили 2 апреля на одном из полигонов в Московской области руководители ООО «Военно-промышленная компания» и ООО «Оружейные мастерские» Александр Красовицкий и Дмитрий Галкин.

Ранее (ДУБМ) БТР-БМ был продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020». Он предназначен для боевых бронированных машин и кораблей различных классов.

Новый боевой модуль, установленный на шасси бронетранспортера БТР-82, осмотрел лично Криворучко. В качестве оружия в составе ДУБМ БТР-БМ используются 30-мм автоматическая пушка и спаренный с ней 7,62-мм пулемет. Мишени, по которым вела огонь автоматическая пушка, находились на расстоянии 1500 - 1000 метров. Спаренный пулемет поражал цели на дистанции 900 - 500 метров. Замглавы военного ведомства высоко оценил боевой модуль.

В распоряжении наводчика-оператора - совершенная система управления огнем, с многоканальным прицелом, позволяющим ночью обнаруживать противника на дистанции до трех километров.

Ранее сообщалось, что ракетное вооружение представлено противотанковым комплексом «Конкурс-М», защищенные пусковые установки которого монтируются с обоих бортов модуля.