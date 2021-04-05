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Открывшего стрельбу по коллегам на станции «Рязанский проспект» полицейского приговорили к 19 годам

Анна Назайкина
11:46 05.04.2021
В сентябре 2019 года Смирнов в вестибюле станции открыл огонь из табельного пистолета, застрелив одного полицейского и ранив другого.
Открывшего стрельбу по коллегам на станции «Рязанский проспект» полицейского приговорили к 19 годам
© Фото: Twitter
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Мосгорсуд приговорил бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который стрелял в своих коллег на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, к 19 годам лишения свободы.

«Назначить Смирнову наказание в виде 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, девять из которых - в тюрьме, и ограничение свободы 1 год 6 месяцев», - огласил приговор судья Андрей Суворов.

Напомним, что инцидент произошел в сентябре 2019 года на станции московского метрополитена. Смирнов открыл стрельбу из табельного оружия по двум своим коллегам, которые пытались задержать его при получении денежных средств от гражданина без документов. В результате произошедшего один полицейский погиб на месте, второго доставили в больницу.

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