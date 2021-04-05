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Землю включили в опасный участок Млечного Пути из-за риска катастроф

Светлана Иванова
11:24 05.04.2021
Наша планета располагается на внешней границе «зоны максимального комфорта» исходя из потенциальных рисков для жизни.
Землю включили в опасный участок Млечного Пути из-за риска катастроф
© Фото: Pete Linforth, Pixabay
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Астрономы провели исследование на предмет наиболее безопасных участков Млечного Пути для развития жизни с точки зрения возможных взрывов сверхновых, гиперновых и столкновения нейтронных звезд. Оказалось, что Земля находится на пересечении с опасным участком галактики. Об этом пишет Live Science.

Активность указанных космических объектов может стать причиной возникновения катастрофы на обитаемых планетах. Например, взрывы гиперновых приводят к образованию длинных гамма-всплесков – мощных выбросов опасных гамма-лучей. Направленные на нашу планету лучи, образовавшиеся от такого события в трех тысячах световых лет от Земли, разрушили бы озоновый слой.

Оценивая участки Млечного Пути исходя из потенциальных рисков для жизни, ученые также обращали внимание на саму вероятность возникновения там землеподобной планеты. В частности, астрономы оценили скорость образования звезд в галактике в разные эпохи, химический состав космических объектов и другие параметры.

Оказалось, что первые миллиарды лет после зарождения Млечного пути самым комфортным местом для жизни были окраины, в это время центральные области сотрясались от фейерверка сверхновых. Четыре миллиарда лет назад самым безопасным регионом галактики  стал участок в радиусе от 6500 до 26000 световых лет от центра. Ситуация изменилась из-за значительного сокращения случаев извержения сверхновых.

Согласно расчетам ученых, Земля располагается на внешней границе «зоны максимального комфорта».

При этом в долгосрочной перспективе жизнь на нашей планете будет все в большей безопасности, уверили ученые.

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