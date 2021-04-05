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Координационные штабы РФ и Сирии: США выгодно поддерживать нестабильную ситуацию в САР

Анна Назайкина
10:00 05.04.2021
Благодаря совместной работе на данный момент с места избранного проживания вернулись 2 237 410 сирийских граждан.
Координационные штабы РФ и Сирии: США выгодно поддерживать нестабильную ситуацию в САР
© Фото: Muhmmad Al-Najjar, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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США и их союзники продолжают проведение целого комплекса мероприятий, включая агитационно-пропагандистскую кампанию, направленного на удержание беженцев на территории соседних с Сирией стран. Об этом говорится в совместном заявлении начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирии Хусейна Махлюфа.

Как отмечается, межведомственные координационные штабы РФ и Сирии ведут работу по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в возвращении на родину и возвращению к мирной жизни. Благодаря совместной работе на данный момент с места избранного проживания вернулись 2 237 410 сирийских граждан.

Особое внимание в САР уделяется борьбе с COVID-19, стабилизации обстановки в сфере безопасности, трудоустройству граждан, восстановлению экономики, жилья и социальной сферы.

В данный момент правительство сирийской республики приняло решение о наращивании темпов данной работы, понимая, что покинувшие страну сирийцы живут в неподходящих для нормальной жизни условиях палаточных лагерей. 

«Несмотря на предпринимаемые сирийскими властями колоссальные усилия по созданию благоприятных условий для возвращения своих граждан в родные места, США и их союзники продолжают проводить целый комплекс мероприятий, включая беспрецедентную агитационно-пропагандистскую кампанию, направленный на удержание беженцев на территории соседних с Сирией стран», - отмечается в заявлении. 

Кроме того, подчеркивается, что американской стороне выгодно поддерживать нестабильную ситуацию в Сирии, чтобы и дальше обосновывать свое незаконное присутствие и продолжать разграбление природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.

«Именно с этой целью подконтрольные США информационные агентства размещают фейковые публикации о ситуации в Сирии, запугивая сирийцев препятствуя их возвращению домой», - говорится в сообщении.

В координационных штабах РФ и Сирии призвали международное сообщество консолидировать усилия по оказанию реальной помощи сирийскому народу, восстановлению сирийской экономики и предпринятию необходимых шагов по немедленному снятию незаконных санкций против САР.

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