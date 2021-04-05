Лучшие из лучших: под Ульяновском идет отбор снайперов ВДВ на АрМИ

На полигоне Поливно под Ульяновском проходит отбор среди лучших снайперов ВДВ в рамках конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж». Цель - послать лучших на всеармейский этап (он пройдет в мае) и, может быть, побороться с представителями других стран уже на международном.

Первый этап отборочных соревнований называется «Индивидуальный зачет» - там отбирают лучших отдельных стрелков. Он нужен для формирования рейтинга каждой команды, который сложится из индивидуальных результатов ее членов.

Также снайперам предстоит показать себя и в других упражнениях - «Квалификация», «Стрельба на зачет», «Стрельба из неудобных положений», «Заяви о себе», «Снайпер в наступлении», «Снайпер в обороне в ночное время», а также «Пирамида».

Всего в отборочных соревнованиях принимают участие около 100 снайперов Воздушно-десантных войск - они представляют восемь команд.