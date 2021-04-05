Некогда болеть: офицеры Ленобласти по работе с новобранцами пройдут полный цикл вакцинации

В Ленинградской области началась вакцинация от коронавируса вторым компонентом препарата «Спутник V» офицеров, которые в ближайшее время приступят к работе с новобранцами в рамках весеннего призыва. Привить планируют более 300 человек.

Вакцина ставится внутримышечно, вначале вводится один компонент препарата, а через три недели - второй. Прививают только добровольно, с письменного согласия желающих. Перед вакцинацией военнослужащие проходят медицинский осмотр, так же им рассказывают о воздействии «Спутник V» на организм человека.

Между тем, в Амурской области полный цикл вакцинации прошли выпускники Дальневосточного высшего командного училища, а в Ставропольском крае два компонента препарата от коронавируса получили военнослужащие Южного округа и их семьи. С начала года их количество превысило 4 тысяч человек.