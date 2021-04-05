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Гинцбург раскрыл «самый смешной миф» о вакцине «Спутник V»

Виктория Ивашечкина
10:16 05.04.2021
Ранее в МИД РФ предупредили о подготовке «грязной кампании» против препарата от коронавируса.
Гинцбург раскрыл «самый смешной миф» о вакцине «Спутник V»
© Фото: Carol Smiljan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о самом смешном мифе про вакцину от коронавируса «Спутник V». Он заключается в том, что российские хакеры якобы украли план создания вакцины у компании AstraZeneca.

«Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca», - отметил Гинцбург, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в качестве шутки в соцсетях предложил «отдать долг» и с помощью компонента вакцины повысить эффективность препарата AstraZeneca.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о подготовке «грязной кампании» против вакцины «Спутник V», которая была разработана НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны России. Захарова напомнила, что на сегодняшний день правительства многих государств просят организовать поставки российской вакцины или ее совместное производство на своей территории.

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