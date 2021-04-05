Первая репетиция московского Парада Победы стартовала под Кубинкой: кадры подготовки

В подмосковном Алабино начинается первая сводная репетиция Парада Победы. На площадке, размеры которой повторяют Красную площадь, уже выстроены парадные расчеты.

Готовится к движению и механизированная колонна. В ее составе 190 боевых машин, в том числе танки «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ», БМП «Курганец-25».

С подмосковной авиабазы Кубинка вот-вот поднимутся в небо участники воздушной части торжественного смотра. Это штурмовики Су-25, а также всемирно известные авиагруппы «Стрижи» и «Русские Витязи». «Витязи» сегодня отмечают юбилей - 30 лет со дня основания.

Самолеты взлетают также с аэродромов в Тверской, Липецкой и Саратовской областях. Всего в сегодняшней тренировке задействовано более 12 тысяч человек.