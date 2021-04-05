Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Первая репетиция московского Парада Победы стартовала под Кубинкой: кадры подготовки

Андрей Аркадьев
10:24 05.04.2021
В составе механизированной колонны 190 боевых машин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В подмосковном Алабино начинается первая сводная репетиция Парада Победы. На площадке, размеры которой повторяют Красную площадь, уже выстроены парадные расчеты.

Готовится к движению и механизированная колонна. В ее составе 190 боевых машин, в том числе танки «Армата», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ», БМП «Курганец-25».

С подмосковной авиабазы Кубинка вот-вот поднимутся в небо участники воздушной части торжественного смотра. Это штурмовики Су-25, а также всемирно известные авиагруппы «Стрижи» и «Русские Витязи». «Витязи» сегодня отмечают юбилей - 30 лет со дня основания.

Самолеты взлетают также с аэродромов в Тверской, Липецкой и Саратовской областях. Всего в сегодняшней тренировке задействовано более 12 тысяч человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:55 В стране и мире
В МИД РФ заверили, что США не смогут помешать завершению строительства «Северного потока-2»
10:24 Армия
Видео
Первая репетиция московского Парада Победы стартовала под Кубинкой: кадры подготовки
10:20 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Кисловодске готовившего нападение на силовиков террориста
05:23 В стране и мире
В России могут ввести дорожные знаки с меняющейся информацией
05:10 Армия
Видео
Залпы «Солнцепеков» и «танковая карусель»: кадры боевой стрельбы на учениях в Забайкалье
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях употребления горячего чая
Россиян предупредили об опасности майского солнца
Врач перечислил важные отличия плохого доктора от хорошего
Над зданием британской спецслужбы MI6 заметили флаг трансгендеров
Видео
Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.