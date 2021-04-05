Мирное небо: в аэропорту Алеппо возобновилось международное сообщение

Сирия возобновляет международное авиасообщение после долгих лет войны и пандемии. В аэропорту Алеппо приземлился первый за долгие годы рейс из Бейрута.

Большинство сирийских аэропортов закрылись, кода началась война, а самолеты, чтобы сберечь, вывезли за границу. По мере освобождения страны аэропорты начали открываться, но около года назад небо над Сирией вновь закрыла пандемия.

К шуму авиационных двигателей в ночи местные жители уже давно привыкли. Но в этот раз он совершенно не похож на те, что последние несколько лет оглушали пространство вокруг аэропорта Алеппо. Это шум большого пассажирского авиалайнера с логотипом Syrian Air.

Первый за долгие годы войны международный гражданский рейс, первые 74 пассажира из Бейрута. Аэропорт Алеппо встречает их так, как это делают все крупные аэропорты мира. В здание аэровокзала проход по специальному рукаву, дальше паспортный контроль, таможенный досмотр и настоящие слезы радости. Из-за войны Ахмед Сабсаби не видел свою родственницу почти десять лет.

Ахмед вспоминает, как сам от войны вынужден был бежать в Европу, но родной Алеппо вспоминал каждый день. О том, чтобы остаться в Швеции, где ему предлагали приличную работу, не было и речи.

«Знаете, там, в Швеции, я говорил, что хочу прилететь сюда. А местные полицейские мне сказали: "Ты в своем уме? Оставайся, одна из лучших стран в мире - это Швеция!" А я им ответил: "Знаете что, у нас в Алеппо есть маленькая, пусть не самая чистая речка, которая плохо пахнет. Она для меня приятнее, чем вся ваша Швеция! Я жить не могу без Алеппо и не хочу"», - рассказывает он.

Долгое время, когда Алеппо был в огне, когда тяжелейшие бои шли за каждую улицу, аэропорт Нейраб был на самой линии фронта. Даже когда город удалось освободить от террористов, отдельные группы боевиков все еще держались недалеко от взлетно-посадочной полосы. Когда в городе уже наступила тишина, здесь обстрелы все еще продолжались. Семь из десяти лет войны террористы пытались захватить здание аэропорта.

«Вначале бандиты были далеко от нас, потом встали вокруг аэропорта и стреляли без разбора - по самолетам, по сотрудникам, по пассажирам. Несколько разных групп подступали к нам, все хотели зайти сюда, но мы стояли. И аэропорт защитил наш город», - вспоминает директор аэропорта Алеппо Мухаммад Аль Масри.

Когда казалось, что все беды позади, пандемия вновь скорректировала планы местных властей открыть аэропорт. Однако это дало и время, чтобы как следует отремонтировать пострадавшее от обстрелов здание аэровокзала.

Теперь здесь совершенно новые стойки регистрации, зона досмотра, тележки для багажа. И пока прилетевшие из Бейрута еще общаются с родными, на паспортный контроль выстраивается очередь на рейс в обратном направлении.

«Я улетаю в Бейрут! Я турист! У меня там родственники, я решил посетить их, и заодно посмотреть город. Летаю нечасто. Я себя прекрасно чувствую сейчас. У меня там сестра живет, я соскучился по ней, и я ей давно обещал приехать», - делится пассажир Мухаммед Афура.

Пока значительно увеличить количество направлений не дает пандемия. Узнав о том, что восстановлено авиасообщение с Россией из аэропорта Дамаска, здесь надеются, что подобные рейсы запустят и из Алеппо. И тогда мечта многих местных жителей побывать в Москве станет вполне реальной.