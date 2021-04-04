В стране и мире Бесстрашный глухарь в Красноярском крае позабавил посетителей природного парка Алена Миронова Туристы делятся забавными видео с пернатым жителем парка. © Видео: snowvirus, Instagram; vladisim, Instagram © Фото: snowvirus, Instagram Читайте нас на: В Красноярском крае в природном парке Ергаки глухарь нападает на людей. Туристы делятся забавными видеозаписями с птицей в Сети. Некоторые посетители парка, видимо, заехали на территорию и потревожили птицу, после чего глухарь напал на одного из мужчин на снегоходе. Птица преследовала мужчину, периодически взлетая прямо на снегоход. Последнему пришлось убегать от пернатого жителя парка. Другие же туристы попытались приблизиться к глухарю поближе, однако тот разозлился и в ответ начал стучать клювом по шлему. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика