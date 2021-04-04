Бесстрашный глухарь в Красноярском крае позабавил посетителей природного парка
Туристы делятся забавными видео с пернатым жителем парка.
© Видео: snowvirus, Instagram; vladisim, Instagram © Фото: snowvirus, Instagram
В Красноярском крае в природном парке Ергаки глухарь нападает на людей. Туристы делятся забавными видеозаписями с птицей в Сети.
Некоторые посетители парка, видимо, заехали на территорию и потревожили птицу, после чего глухарь напал на одного из мужчин на снегоходе. Птица преследовала мужчину, периодически взлетая прямо на снегоход. Последнему пришлось убегать от пернатого жителя парка. Другие же туристы попытались приблизиться к глухарю поближе, однако тот разозлился и в ответ начал стучать клювом по шлему.