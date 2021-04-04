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Отряд кораблей Балтфлота завершил дальний поход по Северному и Балтийскому морям

Светлана Головина
08:00 04.04.2021
Боевые расчеты корвета «Бойкий» осуществили электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Экипажи судов отразили отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отряд боевых кораблей Балтийского флота из корвета «Бойкий» и большого десантного корабля «Минск» выполнил задачи дальнего похода в Северном и Балтийском морях. Экипажи провели в море более месяца, оставив за кормой более 5 000 морских миль.

В ходе похода военнослужащие отработали десятки корабельных учений и тренировок. Боевые расчеты корвета осуществили электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Экипажи судов отразили «воздушный налет» условного противника и отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде.

Базирующийся на корвете палубный винтокрылый аппарат Ка-27 осуществил несколько летных смен. Совместно с кораблями отряда вертолетчики занимались поиском подводной лодки «противника», а также провели тренировки по спасению с воды.

Подразделения морских пехотинцев отработали разные антитеррористические сценарии и перестрелки из стрелкового оружия по морским мишеням.

Церемония встречи экипажей отряда прошла в военной гавани Балтийска. Корабли вернулись технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие награждены подарками от командования флота.

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