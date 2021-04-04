Уборщица Центра культуры в Латвии удивила администрацию игрой на фортепиано, снятой на камеры видеонаблюдения

Уборщица Центра культуры в Алуксне (Латвия) попала на камеры видеонаблюдения играющей на фортепиано в момент, когда в здании никого не было.

На кадрах видно, как женщина после выполнения уборки неожиданно подходит к музыкальному инструменту, берет ноты и начинает играть. Видео быстро распространилось в Сети. Пользователи оставляют крайне позитивные комментарии, отмечая прекрасную игру женщины на фортепиано, а также на то, что такому сотруднику просто необходимо увеличить размер заработной платы.