Аналитик раскрыла способ защиты и преумножения сбережений в рублях

«Финансовая подушка безопасности»‎ – важная часть планирования семейного, а также личного бюджета. Сумма такого резерва может составить 100 тысяч рублей. Хранить ее лучше всего именно в рублях. Об этом рассказала глава инвестиционного департамента Анастасия Тарасова.

Эксперт отметила, что такой резерв формируется на случай, если человек лишается источника заработка по какой-либо причине, а также для форс-мажорных случаев. Хранить такие сбережения можно в банке на накопительном счете или же с помощью дебетовых карт с процентами на остаток. Об этом сообщает агентство «Прайм»‎.

Имея такой резерв, можно также рассмотреть и долгосрочные способы защиты и преумножения денег. Эти денежные средства лучше всего хранить в меньшем количестве в акциях и в большем - в облигациях, выбирая при этом надежные крупные компании.