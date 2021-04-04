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Аналитик раскрыла способ защиты и преумножения сбережений в рублях

Алена Миронова
06:50 04.04.2021
Резервные средства, формируемые на случай лишения источника заработка, а также для форс-мажорных случаев, рекомендуется хранить в рублях.
Аналитик раскрыла способ защиты и преумножения сбережений в рублях
© Фото: pixabay.com
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«Финансовая подушка безопасности»‎ – важная часть планирования семейного, а также личного бюджета. Сумма такого резерва может составить 100 тысяч рублей. Хранить ее лучше всего именно в рублях. Об этом рассказала глава инвестиционного департамента Анастасия Тарасова.

Эксперт отметила, что такой резерв формируется на случай, если человек лишается источника заработка по какой-либо причине, а также для форс-мажорных случаев. Хранить такие сбережения можно в банке на накопительном счете или же с помощью дебетовых карт с процентами на остаток. Об этом сообщает агентство «Прайм»‎.

Имея такой резерв, можно также рассмотреть и долгосрочные способы защиты и преумножения денег. Эти денежные средства лучше всего хранить в меньшем количестве в акциях и в большем - в облигациях, выбирая при этом надежные крупные компании.

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