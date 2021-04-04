В Китае при столкновении грузовика и автобуса погибли 11 человек

В воскресенье, 4 апреля, на востоке Китая произошло столкновения большегруза и пассажирского автобуса. По предварительным данным, в результате аварии жертвами оказались 11 человек.

«Грузовик пересек ограждение посреди дороги и врезался в пассажирский автобус, в результате чего последний опрокинулся, еще два автомобиля, ехавших сзади врезались в большегруз», - уточняет агентство Xinhua.

В результате инцидента 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Для оказания медицинской помощи их госпитализировали в местную больницу.

На месте работает оперативная группа, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что пассажирский автобус курсировал между Шанхаем и округом Гуаньюнь.