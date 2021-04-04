Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска
По неофициальным данным, никто не пострадал. Возможная причина аварийной посадки - отказ одного из двигателей.
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Самолет, летевший из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.
«"Боинг-787". Факт посадки был, посадка считалась аварийной», - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Согласно неофициальным данным, причиной мог стать отказ одного из двигателей. О пострадавших не уточняется.