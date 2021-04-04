В стране и мире Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска Алена Миронова По неофициальным данным, никто не пострадал. Возможная причина аварийной посадки - отказ одного из двигателей. © Фото: Bayne Stanley ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Самолет, летевший из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. «‎"Боинг-787"‎. Факт посадки был, посадка считалась аварийной», - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Согласно неофициальным данным, причиной мог стать отказ одного из двигателей. О пострадавших не уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика