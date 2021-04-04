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Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля

Светлана Головина
06:15 04.04.2021
Специалист отметил, что полезные для организма человека вещества содержатся в кожуре клубня.
Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля
© Фото: pixabay.com
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Чтобы сохранить полезные вещества в картофеле при приготовлении клубни не нужно очищать от кожуры. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист пояснил, что в кожуре содержатся витамин С, калий, фосфор, магний и кальций.

«Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду», - акцентировал Мясников.

Чтобы сохранить содержание полезных веществ в наибольшем количестве, лучше картофель запекать, а также не добавлять масло, отметил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Мясников перечислил опасные продукты, от которых нужно отказаться, так как они могут стать причиной пищевого ботулизма. В частности, он призвал быть осторожнее с колбасами, соленой и копченой рыбой, а также домашними консервами. 

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