Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля
Специалист отметил, что полезные для организма человека вещества содержатся в кожуре клубня.
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Чтобы сохранить полезные вещества в картофеле при приготовлении клубни не нужно очищать от кожуры. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Специалист пояснил, что в кожуре содержатся витамин С, калий, фосфор, магний и кальций.
«Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду», - акцентировал Мясников.
Чтобы сохранить содержание полезных веществ в наибольшем количестве, лучше картофель запекать, а также не добавлять масло, отметил медик в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Мясников перечислил опасные продукты, от которых нужно отказаться, так как они могут стать причиной пищевого ботулизма. В частности, он призвал быть осторожнее с колбасами, соленой и копченой рыбой, а также домашними консервами.