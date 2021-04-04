Не спрятаться, не скрыться: как камеры «видят» номер машины на грязной табличке

Запачканные номера машин часто становятся проблемой на российских дорогах с наступлением потепления. Тем не менее, даже сквозь слой грязи номерной знак может быть распознан и штрафы за нарушения, если таковые будут иметься, поступят точно по адресу.

Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации Эльдар Тузмухаметов. Он уточнил, что современные устройства с помощью нейросетей, а также систем распознавания рельефа могут «понять», какой номер у автомобиля, намного лучше людей.

В случае, если табличка с номером окажется настолько грязной, что на ней невозможно будет считать даже рельеф, камеры не будут пытаться определить номер автомобиля. Однако при таком раскладе причиной для штрафа наверняка станет само состояние таблички.

«Скорее всего, далеко уехать водителю с таким грязным номером не удастся: его остановят на ближайшем посту ДПС и выпишут штраф от 500 до 5000 рублей», – цитирует эксперта радио Sputnik.

Тузмухаметов уточнил, что самый высокий размер штрафа в данном случае будет выписан гражданину, который умышленно закрыл свой номер транспорта. Использующуюся для этого искусственную грязь легко узнают инспекторы.