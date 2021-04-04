Дочь Заворотнюк написала обращение к матери в честь 50-летия

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала трогательное сообщение в социальных сетях, обращенное к матери. В субботу, 3 апреля, актриса отпраздновала свой 50-летний юбилей.

«Мамочка, ты мой самый яркий свет», - цитирует Анну издание «Аргументы и Факты».

Кроме того, девушка поблагодарила всех неравнодушных подписчиков, не забывших об актрисе и поздравивших ее с праздником. Анна призвала читающих вместе помолиться за здоровье своей матери.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии здоровья своей матери. Девушка обозначила, что актриса «очень тяжело болеет».