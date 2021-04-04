В Кургане вспыхнула пилорама: 800 «квадратов» в огне

Одноэтажное здание пилорамы в городе Кургане загорелось ночью с субботы на воскресенье. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 3.47 по местному времени.

Инцидент произошел по адресу улица Промышленная 21. Площадь распространения огня к настоящему моменту дошла до 800 метров. По имеющейся информации, в результате него никто не пострадал.

На месте работают 47 человек и 13 единиц техники. К ликвидации пламени, по сообщению МЧС РФ, планируется привлечь пожарный поезд.