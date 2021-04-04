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Картридж с видеоигрой 1986 года продали на аукционе за рекордные $660 тысяч

Анна Берестовая
03:23 04.04.2021
Эта продажа побила предыдущий рекорд для подобного лота - 114 тысяч долларов.
Картридж с видеоигрой 1986 года продали на аукционе за рекордные $660 тысяч
© Фото: Hitoshi Yamada ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Картридж с записанной на него видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года ушел «с молотка» на аукционе Heritage Auctions. За лот отдали 660 тысяч долларов, что является мировым рекордом стоимости в данном сегменте.

На момент продажи игра была в идеальном состоянии. В далеком 86-м она была куплена как подарок на Рождество, однако осталась лежать в ящике стола. Именно там ее случайно нашли в 2021 году и отправили на аукцион. Об этом пишет агентство Associated Press.

Эта видеоигра является первой в серии Super Mario Bros. Также она являлась наиболее продаваемой игрой для консоли Nintendo Entertainment System. Продажа текущего года значительно превысила предшествующий рекорд цены - 114 тысяч долларов от анонимного покупателя за копию той же игры в 2020.

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