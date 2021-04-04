Пролетая над огнями города: молодые летчики провели ночные полеты в небе Тверской области

На аэродроме Мигалово экипажи военно-транспортной авиации провели ночные учебно-тренировочные полеты. Помощниками командиров воздушных кораблей в составе экипажей являлись молодые летчики - выпускники 2020 года.

Экипажи отработали летчики отработали взлет и посадку в ночное время, полет по заданному маршруту, а также работу с группой взаимодействия полетами. Всего было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации.

Опытные летчики продемонстрировали высокий уровень подготовки при посадке самолета по приборам. Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей и готовности выполнять полеты в любое время суток на любых аэродромах.