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Пролетая над огнями города: молодые летчики провели ночные полеты в небе Тверской области

Алексей Курильченко
02:41 04.04.2021
Опытные командиры продемонстрировали выпускникам свои навыки пилотирования в темноте.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На аэродроме Мигалово экипажи военно-транспортной авиации провели ночные учебно-тренировочные полеты. Помощниками командиров воздушных кораблей в составе экипажей являлись молодые летчики - выпускники 2020 года.

Экипажи отработали летчики отработали взлет и посадку в ночное время, полет по заданному маршруту, а также работу с группой взаимодействия полетами. Всего было задействовано более 10 самолетов военно-транспортной авиации.

Опытные летчики продемонстрировали высокий уровень подготовки при посадке самолета по приборам. Выполнение таких полетов необходимо для повышения уровня натренированности экипажей и готовности выполнять полеты в любое время суток на любых аэродромах.

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