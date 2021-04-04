Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В аэропорту Варшавы эвакуируют пассажиров после сообщения о бомбе

Иван Линдеманн
23:39 04.04.2021
На борту самолета, в котором может находиться взрывное устройство, более 100 человек. На месте в настоящее время работают саперы.
В аэропорту Варшавы эвакуируют пассажиров после сообщения о бомбе
© Фото: Rupert Oberhäuser httpimagebroker.com#search Globallookpress
Читайте нас на:

В аэропорту Варшавы идет эвакуация после сообщения о минировании одного из самолетов. Об этом сообщили в погранохране Польши.

«Службы варшавского аэропорта имени Шопена получили информацию о том, что на борту одного из самолетов может находиться взрывное устройство», - приводят слова Дагмары Белец-Янас РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о самолете турецких авиалиний. На борту находятся более 100 пассажиров и члены экипажа. На месте в настоящее время работают саперы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:42 В стране и мире
Володин прокомментировал санкции Украины против Россотрудничества
16:30 В стране и мире
Видео
30 лет в небе: профессионалы из «Русских витязей» отметят юбилей, готовясь к выступлению на Параде победы
14:27 В стране и мире
Вакцинация «Спутником лайт» снижает вдвое риск заражения коронавирусом
15:46 В стране и мире
Видео
Огонь охватил вагон электрички на станции Малоярославец: видео
11:05 ОПК
Видео
Три ряда смерти: как универсальные минные заградители ВС РФ создают непроходимые минные поля
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Видео
Марсоход Perseverance прислал на Землю новые фотографии
Видео
Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости
Видео
Диетолог перечислила вредные и полезные для печени продукты
Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека
Видео
Иммунолог перечислил признаки слабого иммунитета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.