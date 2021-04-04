В аэропорту Варшавы эвакуируют пассажиров после сообщения о бомбе

В аэропорту Варшавы идет эвакуация после сообщения о минировании одного из самолетов. Об этом сообщили в погранохране Польши.

«Службы варшавского аэропорта имени Шопена получили информацию о том, что на борту одного из самолетов может находиться взрывное устройство», - приводят слова Дагмары Белец-Янас РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о самолете турецких авиалиний. На борту находятся более 100 пассажиров и члены экипажа. На месте в настоящее время работают саперы.