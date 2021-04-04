«Спартак» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Ростов» в гостевом матче 24-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:2.

Первый гол на 23-й минуте открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. На 27-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов забил автогол и сравнял счет. Затем Георгий Махатадзе, воспользовавшись ошибкой Айртона, вывел «Ростов» вперед. На 44-й и 58-й минуте нападающий московского клуба Александр Соболев отличился дублем.

Для «Спартака» это первая победа над «Ростовом» в матчах РПЛ с 2018 года. Сейчас московский клуб занимает второе место, набрав 47 очков в 24 играх.