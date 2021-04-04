Артиллеристы ЦВО разбили укрепленные командные пункты условного противника под Оренбургом

Практические занятия подразделений артиллерии ЦВО прошли на Тоцком полигоне в рамках итоговой проверки за зимний период обучения. По замыслу учений, расчеты беспилотников «Орлан-10» якобы обнаружили с воздуха позиции «противника».

Для уничтожения условного неприятеля в районы тут же выдвинулись расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Ураган».

Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам противника с закрытых огневых позиций. При этом БПЛА вели корректировку огня с воздуха, давая целеуказания для максимального поражения условного противника, рассказали о ходе учений в пресс-службе Минобороны РФ.

В маневрах приняли участие около двух тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники.