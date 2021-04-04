Участники акции «Сад памяти» высадили первый миллион деревьев

С момента старта акции «Сад памяти» ее участники высадили уже более миллиона деревьев. Первые точки на карте акции зарегистрировали уже в 26 регионах страны, в шести из них - состоялись центральные мероприятия. К инициативе «Волонтеров Победы» в России официально присоединилась Белгородская область.

В этом году в Белогорье первый Сад памяти по просьбам местных жителей разбили в особо знаковом месте. Между селами Теребрено - Илек-Пеньковка – Сергиевка проходила Курская дуга. Илек-Пеньковка, где собрались участники акции, была самым ближним большим прифронтовым селом. Здесь дислоцировались воинские части, действовали несколько военно-медицинских учреждений.

На акцию в Илек-Пеньковку съехались не только жители близлежащих сел, но также из столицы и других районов области. Вспоминая героев, участники мероприятия, среди которых «Волонтеры Победы», ветераны и представители общественных организаций, высадили 1300 саженцев клена, липы, черемухи и рябины. С высоты птичьего полета этот Сад памяти будет выглядеть как большая георгиевская ленточка.

«Из Илек-Пеньковки триста человек ушли на войну. Больше половины - не вернулись. Память о них должна жить в наших сердцах, сердцах наших детей. Мне кажется, это правильная, добрая, человеческая акция. Благодарен всем, кто принимает участие», - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который также участвовал в создании Сада памяти.

Уже на следующей неделе в память о погибших в годы Великой Отечественной войны Сады памяти разобьют в Краснодарском крае и Крыму, также к акции присоединятся Кабардино-Балкария, Ингушетия и Ростовская область. Подключаются и новые страны. Армения из-за пандемии ждала возможности присоединиться к высадкам целый год. В Парке Победы города Ереван появился Сад памяти из 150 берез и рябин. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители мэрии Еревана, РЦНК, общественные организации. Почетными гостями также стали послы России, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана.

«Эстафету памяти» за рубежом из Еревана передали Молдавии. Ранее к акции официально присоединилась Киргизия. Там 28 марта Сад памяти разбили на братском кладбище советских воинов «Кызыл-Аскер» — крупнейшем в стране. Регистрируют свои точки и другие страны. В частности, на минувшей неделе на карте акции появился румынский Сад памяти. Двадцать берез в память о подвиге советских солдат высадили в Бухаресте.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.