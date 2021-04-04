Четыре миротворца ООН погибли при атаке миссии в Мали

Миссия Организации Объединенных Наций в Мали сообщила о гибели четырех миротворцев в результате нападения на базу, локализованную в городе Агельхок. Как сообщили в ООН, атака была совершена группой хорошо вооруженных террористов.

Еще несколько человек оказались ранены в результате случившегося. Пострадавших членов миссии было решено эвакуировать на специально отправленных на место вертолетах.

Нападение длилось приблизительно три часа и унесло жизни 20 из сотни нападавших. В первую очередь во время атаки последовал минометный обстрел и попытка взрыва машины, после чего началось прямое нападение. Об этом пишет Reuters.

Ранее пресса сообщила об атаке базы ООН в Нигерии. По данным иностранных изданий, боевики вынудили укрыться в засаде 25 сотрудников организации.