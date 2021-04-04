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МО РФ: отправка новобранцев в войска начнется 15 апреля

Валентина Пескова
21:44 04.04.2021
Согласно указу президента РФ, на срочную службу в России с 1 апреля по 15 июля в этом году будут призваны 134 тысячи 650 граждан.
МО РФ: отправка новобранцев в войска начнется 15 апреля
© Фото: Минобороны РФ
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Весенний призыв в ряды военнослужащих российской армии в этом году проходит в РФ с 1 апреля по 15 июля. Призывников начнут отправлять в воинские части с середины апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«При отправке со сборного пункта новобранцев обеспечат медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования, каждый из них в обязательном порядке будет протестирован на COVID-19», - говорится в сообщении.

Перед отправкой к месту службы призывники переодеваются в военную форму в соответствии с родами определенных для них войск: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для сухопутных войск (СВ) и остальных - защитного цвета.

Для безопасных условий призыва в военные комиссариаты российских регионов также доставлены бесконтактные термометры и создан необходимый запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. После прибытия в соединения и воинские части призывники также будут проходить специальный двухнедельный карантин.

Со сборных пунктов новобранцев будут отправлять только на том автотранспорте, который прошел специальную обработку. А в удаленные гарнизоны отправка призывников будет осуществляться самолетами военно-транспортной и гражданской авиации. Также в перевозке молодых военнослужащих будут задействованы железнодорожные воинские эшелоны и отдельные пассажирские вагоны в составе графиков пассажирских поездов.

Согласно указу президента РФ, на срочную службу в 2021 году в России будут призваны 134 тысячи 650 граждан.

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