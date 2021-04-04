ЦСКА победил «Тамбов» в матче тура РПЛ

Футболисты московского ЦСКА на выезде в Саранске обыграли «Тамбов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.

Во время встречи арбитр Виталий Мешков назначил четыре пенальти, что стало рекордом РПЛ: один - в ворота ЦСКА и три - в ворота «Тамбова». И все забитые мячи в результате оказались в воротах именно с пенальти: на гол Артема Архипова (на 16-й минуте) у армейцев ответили ударами по воротам Никола Влашич (26) и Саломон Рондон (52). Четвертый 11-метровый, назначенный на 64-й минуте, Влашичу реализовать не удалось.

Больше 11-метровых было назначено лишь в матче 1999 года «Ротор» - «Черноморец» (5 пенальти), когда чемпионат России еще носил название «Высший дивизион», пишет «Чемпионат».

Прошедший матч стал дебютным для хорвата Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА. Армейцы набрали 43 очка и оказались на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.