Эпидемиолог заявил о четвертой волне COVID-19 в США

Профессор Университета Миннесоты эпидемиолог Майкл Остерхолм согласился, с заявлением главы Центра по контролю и распространению заболеваний США, что в стране сейчас идет четвертая волна COVID-19.



«Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного варианта B.1.1.7 - британского», - подчеркнул эпидемиолог в разговоре с Fox News.

Ранее глава Центра по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски заявила об ощущении «неминуемой гибели» на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 30,6 миллиона случаев заражения инфекцией коронавируса, умерли - свыше 554 тысяч человек.