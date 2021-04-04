В спорткомплексе Кирова во время детских соревнований произошло обрушение кровли прямо на стадион

Губернатор Кировской области Игорь Васильев дал поручение следственным органам провести проверку по факту обрушения кровли в легкоатлетическом манеже «Вересники». Во время проведения детских соревнований по легкой атлетике от крыши откололась часть обшивки размером 5х4 метра и лишь по счастливой случайности не упала не бегущих по стадиону юных спортсменов.

Ребятам в прямом смысле этого слова удалось убежать от летящих на них сверху деталей тяжелой отделки и строительных материалов. Происшествие невольно попало на камеры смартфонов находящихся на стадионе немногочисленных, в связи с ситуацией по COVID-19 в области, болельщиков.

«Главное, что пострадавших среди детей и взрослых, которые в этот момент находились на соревнованиях, нет. Учитывая снежную зиму и частые перепады температур этой весной также поручил провести проверку кровель всех спортивных объектов региона», - написал Игорь Васильев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

В ближайшее время глава региона также планирует обсудить ситуацию с собственником здания ООО «Газпром Инвестгазификация», у которого правительство области арендует здание манежа, чтобы принять незамедлительные меры реагирования.