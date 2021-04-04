Огонь охватил вагон электрички на станции Малоярославец: видео

На станции Малоярославец Киевского направления столичной железной дороги загорелся состав электропоезда. Ролик с места происшествия опубликован в Сети.

На кадрах видно, что пламя охватило остов полностью. Едкий черный дым от пожара поднялся высоко в воздух. Пожарному расчету, прибывшему на место, пришлось ожидать отключения электричества, прежде чем приступить к тушению. Видео опубликовано на Youtube.

Процесс тушения и последствия пожара на видео уже не попали. Причины произошедшего неизвестны.