Посол России в Словакии почтил память советских солдат в день 76-й годовщины освобождения Братиславы

В день 76-й годовщины освобождения Братиславы послы России и Казахстана и временный поверенный в делах Беларуси в Словакии возложили венки на военно-мемориальном комплексе «Славин». Игорь Братчиков, Роман Василенко и Денис Сидоров почтили память 6845 советских солдат и офицеров минутой молчания.

В тот же день цветы к памятнику советским воинам-освободителям вместе с послом России возложил и председатель Национального совета Словакии Борис Коллар.

На кадрах, снятых во время мероприятия, дипломаты в сопровождении военнослужащих возложили венки и склонили головы в память о погибших. Посол РФ также пообщался на тему войны и выразил свое уважение местным ветеранам.