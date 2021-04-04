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Путин заслушает отчеты по выполнению своего послания Федеральному Собранию 2020 года

Валентина Пескова
15:30 04.04.2021
Как сообщали ранее СМИ, новое послание Федеральному собранию президент РФ может огласить 22 апреля, однако в Кремле дату мероприятия пока не подтверждают.
Путин заслушает отчеты по выполнению своего послания Федеральному Собранию 2020 года
© Фото: пресс-служба президента РФ
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На следующей неделе Владимир Путин готовится провести совещание, на котором он заслушает отчеты по итогам 2020 года и результаты того, как были выполнены его поручения, которые президент РФ огласил во время прошлогоднего послания Федеральному собранию, сообщил телеканал «Россия 1».

В 2020 году среди предложений главы государства содержались - продление программы социальных выплат, налаживание поставок жизненно важных лекарств, увеличение количества бюджетных мест в ВУЗах и многое другое. Одним из наиболее важных и широко обсуждавшихся - было внесение важных для будущего всей России поправок в Конституцию, что и было сделано в результате всенародного голосования прошлым летом.

Дата нового послания президента РФ Федеральному собранию пока не определена. Ранее СМИ сообщали, что в Кремле наметили мероприятие на 22 апреля, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не подтвердил эту информацию.

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