«Напрашивалась довольно давно»: спортивный обозреватель прокомментировал отставку главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева

Журналист, спортивный обозреватель Виктор Шпитальник прокомментировал «Звезде» отставку главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева.

«Отставка напрашивались. Довольно давно. Даже уже после того, как "Краснодар" вылетел из Еврокубков, в общем то, можно было это делать. Потому что было понятно, что с этим тренером команда уперлась в какую-то стену, зашла в тупик», - отметил Шпитальник.

Эксперт отметил, что обычно смена тренера дает такой стимул для команды.

«В общем то все что он мог дать "Краснодару", наверное, он дал. Не будем забывать, что именно при нем 2 бронзы команда завоевала. При нем команда впервые вышла в групповой турнир Лиги Чемпионов, едва не попала в четверть финала Лиги Европы. Буквально в одной минуте от выхода в четверть финала команда была», - подчеркнул журналист.

Шпитальник обратил внимание на то, что Мусаев хорошо поработал и ему нужно сказать спасибо, добавив, что отставка рано или поздно случается с любым тренером.

«Видно, что "Краснодар" в этом году просто заваливает чемпионат. Вот эти вот крупные поражения, последовавшие сначала от "Спартака", вчера от "Ахмата", сыграли свою роль. Может быть ему и были бы готовы дать шанс в клубе - руководство клуба подчеркивало, что продолжает ему доверять. Но видимо Мурад Олегович сам уже не захотел в общем то мучиться, видя, что у него определенный ступор наступил», - заявил эксперт.

Спортивный обозреватель допустил, что, возможно, ступор возник во взаимоотношениях с командой, добавив, что по определенной информации, это подтверждается - ряд футболистов в какой-то момент перестали воспринимать его требования так, как это положено делать.

«И наверное все таки для "Краснодара" - команды с большими амбициями, негоже такие провалы регулярные, потому что в общем то у команды нет особых проблем, за исключением того, что у них были некоторые кадровые сложности в сезоне. Это конечно да. Но это, во-первых не вина Мусаева - раз, но в то же время за результат всегда отвечает главный тренер и любые обстоятельства, которые сопутствуют неудачному выступлению, все равно работают против тренера», - отметил эксперт.

Шпитальник резюмировал, что все достаточно логично - сейчас лучший момент для того, чтобы дать «Краснодару» новый импульс с новым тренером.